Bollette pazze: online i consumi del Progetto Case

L’AQUILA È prevista a ore la pubblicazione, sul sito internet del Comune, dei dati rilevati dalla lettura dei contatori dei vari appartamenti delle 19 new town del Progetto Case. Lo assicura il sindaco Massimo Cialente. «Mi spiace per le polemiche, per la preoccupazione e, in parte, per la rabbia delle famiglie residenti nei quartieri Case - afferma Cialente - dovute al pagamento delle utenze relative ai consumi del gas. Ancora una volta per me è un dolore essere visto come una controparte e come un vessatore dei cittadini». La lettura dei dati relativi ai consumi non è stata un’operazione semplice. Infatti, in alcuni casi, i tecnici si sono trovati addirittura davanti a contatori sabotati. « Come tutti potranno vedere dalle accurate tabelle emerge che, da tutte le piastre, tutte, i mille e 500 nuclei familiari che hanno avuto la sfortuna di vedersi assegnati gli appartamenti al pian terreno degli edifici Case hanno pagato 1 milione e 300mila euro in più rispetto a quelli del primo piano e un milione e mezzo in più rispetto a quelli del secondo. Questo - aggiunge Cialente - per le caratteristiche costruttive degli edifici, per cui, di fatto, chi è al piano terra, scaldando il proprio ambiente scalda anche quello al piano di sopra. Si tratta di un dato scientificamente provato e misurato. Sarebbe pertanto, a mio avviso, questo sì, un fondamento ingiusto e su questo richiamerò l'attenzione del Difensore Civico che inviterò, se lo riterrà utile, ad avvalersi anche di consulenze tecniche, per riportare un po' di equità. Questo anche perché nessuno ha scelto di abitare al pian terreno di quegli edifici, anzi in molti, anche tra coloro che sono i più accesi esponenti della protesta, hanno sempre chiesto, a volte ottenendolo, di trasferirsi ai piani superiori». Quando il Comune ha esposto il problema al Governo, è stato risposto che l'unica soluzione equa è quella di tornare alle norme che, per tanti decenni, sono state applicate in tutte le gestioni condominiali, proprio partendo dal principio che in un condominio, quale può considerarsi una piastra dei quartieri Case, l'attivazione del riscaldamento in un alloggio al piano terra porta calore anche a quelli ai piani superiori. «Alcuni cittadini propongono di calcolare a parte il consumo dell'acqua calda sanitaria, ma pur effettuando questo computo avremo comunque una spesa più alta del 25 per cento a carico di quel terzo di famiglie che hanno avuto la sfortuna di vedersi assegnato il piano terra. Tra l'altro - aggiune il sindaco - il consumo di acqua sanitaria è proporzionale al numero di componenti del nucleo familiare al pari, vorrei ricordare, delle dimensioni degli appartamenti. Riteniamo pertanto che questo sia il più equo dei criteri da applicare. Se si dovesse andare, tra l'altro, a ripetute letture, minimo quadrimestrali, dei contatori per l'acqua calda dovremmo affrontare dei costi di decine di migliaia di euro che ricadrebbero, comunque, sulle spese condominiali. Spese che, da quest'anno, saranno a carico delle famiglie assegnatarie. In altre parole la spesa non vale l'impresa e comunque, ripeto, non sarebbe equo. Invito pertanto tutti i cittadini a pagare i consumi perché non è pensabile che questi costi ricadano sulle famiglie ormai rientrate nelle proprie abitazioni che già, peraltro, pagano i loro. Abbiamo offerto la possibilità di rateizzazione e assicuro che, nei prossimi mesi - conclude - le bollette arriveranno con cadenza bimestrale».

Redazione online