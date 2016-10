Altri articoli che parlano di...

«Aiutatemi! Non trovo Alessandro, Aiuto!». Sono le 15,30 di ieri quando le urla di Maria Bongo risuonano in via di Campo Salino, a Maccarese. Suo nipote, Alessandro Alisei, undici anni, è stato ritrovato morto in un canale poco lontano dalla casa dei nonni.

