Non sparate sul soldato Russo

Altri articoli che parlano di...

Alla fine l’hanno cacciato anche se lui non sa neanche chi sia Orlando. Il Grande Fratello, dopo che il ministro della Giustizia aveva chiesto l’intervento degli ispettori nei confronti del pugile-concorrente Clemente Russo giudicato «misogino e omofobo», ha detto basta. Clemente fuori dalla casa per i suoi commenti pesanti nei confronti di Simona Ventura e di un altro concorrente, Bosco Cobos, mentre chiacchierava con Bettarini. «Con tutto rispetto non so chi sia questo Orlando», è scappato a Russo. E ancora, come se non bastasse: «Tra uomini certe cose si dicono. Abbiamo parlato come due sportivi, come se fossimo in uno spogliatoio». Faccia contrita di Ilary, Alfonso Signorini che fa predicozzi a tutti e lui, Clemente, che pare un bambino scoperto a rubare la marmellata mentre Bettarini, in un angolo, si asciuga lacrime di coccodrillo sotto gli occhi terrorizzati della Mosetti. Nel circo del Gf, tra nani e ballerine, si becca reprimenda pure Valeria Marini, l’unica a difendere il pugile. Russo esce a capo chino. Certamente ha sbagliato ma farlo passare per il testimonial negativo delle donne stuprate ci pare eccessivo, decisamente eccessivo.

Katia Perrini