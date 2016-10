La svolta è in Comune

Altri articoli che parlano di...

Difficile trovare, nella storia recente, una fase in cui le dinamiche politiche in alcuni Comuni riescano ad influenzare quelle nazionali. È accaduto nel centrosinistra, dove è ben noto a tutti il percorso di Renzi, partito da sindaco di Firenze. Sta accadendo nel Movimento 5 Stelle: dopo la sindaca di Quarto ieri Federico Pizzarotti, a Parma, ha detto addio alla creatura di Grillo, suscitando una reazione rabbiosa del leader e confermando che «il re è nudo». Cioè il grillismo è de-governato, attraversato da una linfa umorale che fa compiere a vertici impreparati scelte sulla base dell'emotività e della ripicca, perdendo pezzi amministrativi importanti. La mancanza di una classe dirigente si riflette a Roma con la Raggi che in difficoltà ha dato la giunta in outsourcing, e anche in situazioni meno note, come Civitavecchia, dove l’amministrazione pentastellata traballa, e non crolla solo grazie a vecchi virtuosismi del trasformismo centrista, targato Ncd, che prima o poi arriva sempre in soccorso - dopo trattativa - a sostegno del vincitore ferito. Infine, il centrodestra. L’affermazione nazionale di Stefano Parisi è ancora piena di punti interrogativi, ma rileva il fatto che anche lui sia passato dalla candidatura a Sindaco di Milano. E c'è anche chi, come Nicola Ottaviani, primo cittadino di Frosinone, prova a tracciare una strada che questo giornale batte da sempre per selezionare la classe dirigente: le primarie. Esempio per un’area che, monopolizzata dal leaderismo, finisce sempre per tirarsi i capelli sul più bello (il caos per le elezioni romane grida ancora vendetta). Questi sono casi da affiancare l'un l'altro, non necessariamente delle coincidenze. Ma più probabilmente la dimostrazione che, in quella tanto invocata rigenerazione della politica, accanto ad un rilancio delle identità fondate su ben precise visioni del mondo, un ritorno all'ascolto dei territori è presupposto irrinunciabile.

Gian Marco Chiocci