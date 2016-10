Altri articoli che parlano di...

Una giornata di «ordinaria» violenza al centro di Roma per due donne straniere che hanno dovuto subire lo stupro. Una turista australiana violentata mentre passeggiava alla Domus Area in un delle zone più visitate della Città Eterna, L’altra, una 48enne brasiliana, ha dovuto subire l’abuso del branco che l’ha trascinata in una baracca vicino alla stazione Tuscolana. Ossino a pagina 5

Redazione online