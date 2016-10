Nazismo e storie d’amore nel thriller della Sanchez

Altri articoli che parlano di...

Clara Sanchez è uno di quei casi che ciascun agente o marchio editoriale vorrebbe incontrare almeno una volta nella vita. Il suo romanzo «Profumo delle foglie di limone», uscito nel 2010 in Spagna, divenne in dieci giorni un best seller. Nel 2011 in Italia lo pubblicò Garzanti. Un colpaccio: è restato nella top ten per cinque anni, vendendo un milione di copie. Nel frattempo la oggi sessantunenne autrice di Guadalajara, con alle spalle romanzi assai meno fortunati e sceneggiature tv, ha conquistato i tre massimi allori letterari iberici ed è diventata editorialista del «Corriere della sera». Ora riprova a centrare il bersaglio con il seguito del romanzo-boom dalla melensa copertina. Anche il nuovo titolo è da romanzo rosa, «Lo stupore di una notte di luce». E l’editore italiano è il medesimo, che anzi manda il libreria il corposo volume in anteprima mondiale. Che dire di tanta esposizione mediatica? Che Sanchez ha inventato una ricetta vincente mischiando due ingredienti capaci di solleticare il palato del pubblico. La storia intima di una giovane donna un po’ sbandata, Sandra - divisa tra vagabondaggi, amori, tormenti, solitudine - con l’evento più tragico del Secolo Breve, il nazismo. Infatti nel primo romanzo la ragazza, finita a Dianium, amena località marina, viene «adottata» da una coppia di vecchietti che scopre essere criminali nazisti rifugiatisi in Spagna e ideatori di una Confraternita che accoglie anziani in casa di riposo. Le apre gli occhi Julian, sopravvissuto a Mathausen e adesso in cerca di pericolosi hitleriani in libertà. Il «sequel» mantiene ancora le caratteristiche del thriller psicologico. Sandra è ora assennata madre di un bambino avuto da una relazione con un ospite della villa di Dianium e che ha chiamato come l’anziano che le ha aperto gli occhi. Ma un biglietto trovato nello zaino del ragazzino le fa capire che vogliono rapirlo. Entra in scena di nuovo il saggio Julian, la lotta tra bene e male, tra intrighi e sete di giustizia riprende. Sanchez è abile a romanzare il passato che torna, la sua scrittura scivola in un oliato percorso di sentimenti, panorami, colpi di scena. «La storia di Sandra viene da una mia esperienza. Da giovane, a Dianium, seppi che un proprietario di bungalow era nazista. Viveva in Spagna, in piena democrazia, è seppellito lì...Il tempo passa e insieme non passa». E infatti il nonno di Clara Sanchez fu fucilato da una squadraccia franchista.

Lidia Lombardi