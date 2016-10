Dio, Papa e famiglia

Altri articoli che parlano di...

Ri-habemus Papam. Dico il Papa, quello vero. Non il presidente della Chiesa politicamente corretta come lo avevamo conosciuto negli ultimi tempi. Ma il Papa della Chiesa Cattolica apostolica romana, come lo abbiamo conosciuto negli ultimi duemila anni. E' una svolta e preghiamo perché non sia solo una svista. E' stata accolta in sordina dai nuovi papalini che fanno l'ola a ogni inchino di Papa Francesco a gay, atei, protestanti, islamici e clandestini. E invece stavolta non hanno commentato le parole del Papa in Georgia sul matrimonio e la guerra al matrimonio nel nome del Gender. Qualcuno dirà che è stata una concessione inevitabile all'ala scontenta dei cattolici tradizionali. Che è stata pronunciata nella Russia ortodossa, mica nell'Occidente egoista, relativista e disperato. Che Bergoglio ha distinto, come già faceva Giovanni XXIII, tra l'errore e gli erranti, condannando la teoria gender, le ideologie antifamiglia, ma non i trans e i loro fans.

E ha fatto bene, perchè non si tratta di maledire chi vive fuori dall'ordine spirituale, morale e naturale. Si tratta invece di tutelare e promuovere la famiglia, il matrimonio, la nascita, come beni irrinunciabili non solo per la fede e la dottrina cristiana ma per la vita di ogni società. È vero, c'è una guerra mondiale contro il matrimonio. (...)

Marcello Veneziani