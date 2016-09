Pizza Peroni Senza Glutine

Altri articoli che parlano di...

Ingredienti : 750 gr farina senza glutine; 1/2 litro acqua; 200 gr birra Peroni senza glutine; 3 gr lievito fresco; 25 gr sale; 70/80 gr pomodori pelati; 100 gr mozzarella Bufala Dop; Basilico fresco; Olio.

Preparazione : Versare in una boule l’acqua naturale e il sale mescolando senza farlo sciogliere. Aggiungere 375 gr di farina senza glutine e lavorare l’impasto per 5 minuti. Aggiungere il lievito, la birra Peroni Senza Glutine, e continuare a lavorare aggiungendo il resto della farina fino ad ottenere un impasto omogeneo. Dividerlo in 5 panetti da 250 gr e disporli in un contenitore di plastica per alimenti chiuso ermeticamente. Attendere la lievitazione (6/8 ore a temperatura ambiente). Appoggiare il panetto sul piano e stendere l’impasto. Frantumare i pelati, aggiungere il sale e mescolare con un cucchiaio. Spargere la polpa su tutta la superficie della pizza, aggiungere la mozzarella tagliata a julienne e il basilico. Infornare a 300° C per 3/4 minuti.

(Marco Amoriello, Pizzeria del Guappo di Moiano (Bn), tel. 0823-711225)

LA RICETTA

Redazione online