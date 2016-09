La Raggi sul tetto che scotta

Altri articoli che parlano di...

Il sole avrà pure illuminato Virginia Raggi, «paparazzata» sul tetto del Campidoglio in chiacchiere con il suo capo segreteria Romeo. Ma sui Cinquestelle è buio pesto. Perché le nomine per le due caselle di Giunta mancanti sono un altro colpo di mannaia al totem di «purezza politica» cui si ispira il grillismo. Andrea Mazzillo, che va al bilancio, è sì un cardine dello staff del Sindaco, ma ha trascorsi politici non indifferenti, che lo hanno visto impegnato in zona Pd, tendenza Veltroni e Zingaretti, addirittura candidato con la lista civica dell’ex sindaco nel 2006, a Ostia (addirittura viene dato per vicino a Ozzimo e Tassone, eroi negativi di mafia capitale) per non dire della vicinanza con Onorato, factotum di Marchini all'opposizione della Raggi. E poi Massimo Colomban, che avrà l’onere delle Partecipate, è catapultato dal Veneto. Risalta sia una candidatura anni fa a sostegno di Luca Zaia alle regionali, sia l'aver organizzato più di recente degli incontri tra Gianroberto Casaleggio ed alcuni imprenditori. Insomma, i dubbi su un sindaco eterodiretto non calano. Sorvoliamo, poi, sugli aspetti più grotteschi, tipo che Colomban, indipendentista veneto convinto, ha un lungo bagaglio da costruttore, categoria che ai grillini dà l’orticaria, e addirittura un’azienda fondata da lui (poi ceduta) ha realizzato lavori imponenti a Londra e Barcellona per le Olimpiadi (che la sua sindaca non ha voluto). Ci preoccupa molto di più il fatto che abbia detto candidamente, alla «Zanzara», di non avere idea di quante linee metro ci sono a Roma e di non conoscere il famigerato autobus 64. Il che equivale quasi ad ignorare il Colosseo. Tutto intorno, si addensano i nuvoloni giudiziari su Paola Muraro, il capo gabinetto ancora non si vede e la base è in subbuglio. Per valutare le persone si deve vederle all’opera. Ma bastano 5 minuti per capire che il grillismo a Roma, e forse non solo, dopo 100 giorni, è già una maionese impazzita. Creare un’alternativa a tutto questo è un dovere civile. Per questo non rincuora vedere un centrodestra ancora allo stato gassoso.

Gian Marco Chiocci