Soldi e case, ecco il tesoro dei laziali

Non solo mattone: anche nel Lazio la ricchezza delle famiglie è sempre più finanziaria. E non è poca: dall'emersione dalla crisi, le famiglie del Lazio, infatti, continuano ad essere tra le più ricche d'Italia seconde solo a quelle della Lombardia. E anche la ricchezza netta pro-capite, calcolata dalla Banca d'Italia sull'insieme delle attività reali e finanziarie al netto di prestiti e finanziamenti, è altissima: nel 2015 si è attestata sui 194mila euro, un quarto in più della media nazionale, per un totale di 1.136 miliardi. Una massa che è cresciuta costantemente, nonostante la battuta d'arresto della crisi. Tra il 2005 e il 2014 la ricchezza netta totale a prezzi correnti è aumentata del 26,9 per cento (contro il 14,2 a livello nazionale e il 17,9 al Centro); in termini pro capite è cresciuta del 12,8 (8,8 e 8,5 per cento in Italia e al Centro, rispettivamente

Una ricchezza che Lazio è legata prevalentemente agli immobili, ma che si sta spostando sempre più sul versante delle attività finanziarie. Il mattone è ancora la forma di investimento preferita dai laziali, con un valore delle abitazioni private nel 2015 stimato in 788 miliardi di euro. Ma è un dato in calo sull'anno precedente, mentre appaiono essere in grande crescita le attività finanziarie, che toccano quota 352 miliardi di euro, compensando la riduzione di peso del mattone, dovuta ad un mercato immobiliare ancora in via di stabilizzazione. Complessivamente, nel 2015, le attività finanziarie nel Lazio hanno assorbito circa 60mila euro pro-capite: ancora l'8% in meno della media nazionale, ma il 10% in più del periodo pre-crisi.

Una discreta massa di capitale che i laziali, investitori prudenti, preferiscono conservare in depositi bancari, postali e in contante, la cui quota arriva ormai al 38% del totale delle attività finanziarie. In calo, invece, con una riduzione di ben dieci punti percentuali negli ultimi dieci anni, il peso di titoli di Stato, obbligazioni e azioni, mentre è in aumento la quota investita in fondi e prodotti assicurativi e previdenziali. Crescono velocemente i depositi: quelli delle famiglie consumatrici sono aumentati nel 2015 dell'1,6%; in valore assoluto, per consistenza dei depositi il Lazio è superato solo dalla Lombardia. Nel 2015 anche il credito alle famiglie erogato sia dalle banche sia dalle società finanziarie è tornato a crescere segnando a dicembre un aumento dello 0,8 per cento a fronte di una contrazione dello 0,6 di un anno prima. A trainare l'incremento è stato soprattutto l'aumento dei mutui e dei finanziamenti bancari per credito al consumo (rispettivamente 0,9 e 2,9 per cento), che ha più che bilanciato il calo del credito al consumo erogato da società finanziarie e degli altri prestiti bancari alle famiglie (rispettivamente -1,8 e -0,3 per cento). Nel complesso l'aumento del credito al consumo (1,3 per cento) ha sostenuto la ripresa della spesa delle famiglie, vero traino della ripartenza del Pil laziale. L'elevato livello dei depositi e dei titoli e la rapida crescita dei prodotti di credito al consumo e di risparmio gestito rendono il settore finanziario del Lazio particolarmente vivace: a fine 2015 si contavano 147 istituti di credito, di cui 55 aventi sede nella regione, in prevalenza banche di tipo cooperativo, con poco più di 2.500 sportelli; hanno sede nel Lazio anche sette società di intermediazione mobiliare e 17 Sgr - società di gestione del risparmio: praticamente tutte le più importanti reti di promozione finanziaria e le strutture, italiane ed estere, specializzate nel private banking, per una regione che costituisce ormai senza dubbio la seconda piazza finanziaria d'Italia.

Valerio Maccari