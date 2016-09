«Le imprese non investono più Manca una prospettiva di crescita»

Altri articoli che parlano di...

La crisi delle imprese romane è tutt'altro che passata. Gli imprenditori hanno paura e non vedono una luce all'orizzonte. A differenza di sei mesi fa è aumentata del 50% la percentuale dei titolari di piccole aziende che si dichiarano spaventati. Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma e Direttore della Cna parla chiaro: «A Roma e in Italia non c'è una prospettiva».

«Non c'è più, purtroppo. Gli ultimi dati sullo stato dell'economia locale la dicono lunga. Non è tanto un problema di nascita di nuove imprese che continua a essere garantita, quanto il pessimismo dovuto alla mancanza di una prospettiva. Quindi un imprenditore può anche non chiudere e continuare ad investire al minimo, ma non si affaccia sui mercati internazionali, non assume, in poche parole non crea ricchezza».

«Eccome e in questo momento si stanno anche riqualificando. Basta vedere il boom di parrucchieri che Roma ha registrato nell'ultimo anno o anche le botteghe alimentari che vendono prodotti tipici, pani particolari e le sartorie. E' l'artigianato di qualità ad essere premiato oggi perché il romano o l'italiano può anche andare su Internet e fare la spesa on line ma poi non rinuncia ad acquistare prodotti a chilometro zero».

«Innanzitutto il nostro è un sistema di aziende troppo piccole e la crisi le sta facendo diventare sempre più piccole. La risposta a questo problema si chiama rete di impresa, vale a dire che ogni area economica deve entrare in relazione con un'altra. Poi bisogna recuperare il ritardo sulla digitalizzazione, ma le imprese da sole non ce la fanno. Sono necessarie delle grandi campagne che portino le imprese ad organizzarsi per poter vendere prodotti e stare sul mercato e chiaramente servono fondi e politiche di Governo adeguate. Infine ampliare i mercati per far esportare anche le piccole aziende oltre alle grandi, che già lo fanno».

«Certo. La politica è fatta di visione e aspettative, quando mancano queste è come giocare una partita a tennis al buio, la palla non si vede. La responsabilità di una visione futura è della politica. A Roma, in questo momento, mancano due assessori economici di riferimento, pensiamo ad una impresa straniera che volesse investire nella Capitale, non lo farebbe con una situazione politica del genere».

«La riforma riduce del 50% le risorse ed è purtroppo quel 50% destinato alle imprese, il restante serve per tenere in piedi l'Ente. Nessun ente pubblico mi risulta abbia avuto un taglio così deciso. Facciamo appello al Governo affinché si apportino delle correzioni sia sul terreno finanziario che delle funzioni della Camera».

«È una buona notizia per l’Ente che deve essere un ente di tutti e che ha bisogno dell’impegno di tutti. Mi auguro che questa pagina durata anni tra ricorsi e controricorsi sia definitivamente chiusa e che si torni a lavorare per le imprese e per Roma in modo coeso e in un clima di nuovo sereno».

«Mi aspetto un confronto, anche con chi la pensa diversamente, che possa essere costruttivo nel bene dell'Ente, delle imprese e di questa città. Ieri poi c’è stata un’apertura importante in questo senso da parte del neo presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello».

Damiana Verucci