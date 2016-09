«La promozione turistica sia europea»

Altri articoli che parlano di...

Città d’Europa unite per sconfiggere l’allarme terrorismo che fa fuggire i turisti di tutto il mondo, altrove. E poi subito una convention bureau per ospitare a Roma i grandi congressi internazionali. Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma, non resta passivo di fronte all’evidente difficoltà del comparto turistico e propone di unire le forze a livello europeo per tirare su la testa e non soccombere alla paura degli attentati.

«L’appello è rivolto al ministro del Turismo e al ministro degli Esteri, che possano farsi promotori di un incontro con i vari ministri del Turismo delle varie capitali europee per metterci insieme e fare una promozione turistica generale e non per forza specifica delle singole realtà. Non è soltanto la Capitale, infatti, ad aver perso turisti a causa dell'allerta terrorismo. Un vero e proprio crollo delle presenze nei mesi scorsi c'è stato a Londra, Parigi, a Madrid. La clientela internazionale, oggi, sceglie altre destinazioni come gli Emirati Arabi, i Caraibi, il Sud Est asiatico, ma anche la Cina e il Giappone. Dobbiamo riportare questi flussi in Europa ma per farlo ci vuole una promozione di livello alto e, soprattutto, coesa».

«Innanzitutto un alleggerimento della fiscalità perché il peso della tassazione ci mette in una posizione di concorrenza sleale nei confronti dei nostri competitor. C’è bisogno poi di un’azione promozionale forte condotta dal sistema Italia, Governo o Enit che sia, e non comunque delegata alla Regione come è oggi. E poi deve essere risolta una volta per tutte la piaga dell'abusivismo ricettivo che penalizza le imprese serie a favore di strutture fuori norma che hanno raggiunto quota 200 mila in Italia. È un danno al Paese, alle casse dello Stato e alle aziende che stanno sul mercato. All'estero questa lotta all'abusivismo c’è. Faccio solo l'esempio di New York dove è vietato l'affitto breve e le multe per chi viola il divieto arrivano a 100 mila dollari».

«Proprio qualche giorno fa è uscita una classifica di Mastercard sulle città più visitate al mondo. Roma è scivolata dal quattordicesimo al sedicesimo posto, al contrario di Milano che invece è salita dal quindicesimo al quattordicesimo posto. Anche Londra è scesa dal primo al secondo posto, ora la leadership spetta a Bangkok mentre Parigi è terza. Il problema di Roma è che è un po' sempre la stessa città, dove non si creano eventi, non ci sono mostre o fiere di caratura internazionale, al contrario di Milano».

«Manca la promozione. La Capitale non ha un'authority che fa promozione, le altre città ce l'hanno. Noi dipendiamo dalla Regione che deve promuovere tutto il Lazio, Roma compresa. E poi la città è immobile e i servizi peggiorano».

«Certo. Una volta che i turisti hanno visto il Colosseo, Fontana di Trevi, il Pantheon, San Pietro riprendono l'aereo e tornano a casa e il più delle volte non ci vengono neanche più. Le altre città fanno le Olimpiadi, hanno le mostre, gli eventi di vario livello. Tutto ciò fa la differenza sia in termini di quantità che di qualità turistica».

«Ancora no, ma spero a breve di poterlo fare. Voglio proporgli subito il “convention burrò”, un ufficio che hanno tutte le città e che serve per preparare le gare per ospitare i grandi congressi internazionali. Noi ne abbiamo avuto uno solo in questi anni, quello dei cardiologi che si è tenuto in Fiera ad agosto scorso. Per ospitare così tante persone, in quel caso erano oltre 35 mila, ci vuole un' organizzazione che non crei disservizi alla città e che sia all'altezza delle aspettative di una Capitale».

Damiana Verucci