L’eleganza semplice con un tocco snob

Bilancio stellare per la settimana della moda milanese che ha portato in passerella le collezioni per la prossima primavera-estate in un clima frizzante. Stampa internazionale e buyer sono arrivati numerosi in città, più della scorsa edizione, per ammirare in passerella il meglio della creatività made in Italy. Un concetto di eleganza semplice quello sottolineato da Miuccia Prada, che ha puntato sulla tappezzeria anni Sessanta, sui grembiulini, sulle borse a cartella, le divise, le uniformi, i sandali di plastica e una serie di incursioni di pelliccia dai mille colori diversi. E la maestria della grande stilista si vede proprio nel modo con cui ha trattato tutti questi elementi, ricreando un racconto dell'essere umano degno di un'opera artistica. Il suo celebre tocco snob non manca, ma come sempre si fa attuale e rapisce l'attenzione della critica e, poco dopo, del pubblico. Da Laura Biagiotti, invece, protagonista è il binomio moda/sport, con un guardaroba romantico ma senza troppi timori. Qui la polo diventa ammiccante nella sua versione guêpière con lacci intrecciati e d'improvviso le spalle si scoprono nella trasparenze di silhouette asimmetriche, con la stampa foulard anni Trenta a fare la parte del leone. Artigianalità e tecnologia compiono il resto, mettendo assieme lavorazioni a mano e a macchina per uno stile "green" che guarda ai campi da golf: cachemire e seta rivivono in losanghe dégradé, andando a braccetto con i movimenti multicolore di elementi geometrici. Nulla è lasciato al caso sui lidi di Ermanno Scervino, dove un'aria sofisticata pervade l'atmosfera in cui si celebra la bellezza eterna. Il pizzo plissé - segno inconfondibile della maison - si trasforma in materiale iper-moderno con lavorazioni a nido d'ape e si dà il cambio con le righe accostate in serie verticali e orizzontali per sfociare nell'optical. I giubbotti e le tute sono in ecopelle; i tailleur - a fantasia o in bianco assoluto - vantano una stampa animalier su ricami astrakan; i capotti guardano all'uniforme ma con retrogusto bon-ton. La sera, infine, Scervino diventa sogno, favola, leggerezza addolcita da fiori. Tra le tante collezioni presentate, andando oltre, ha colpito molto quella di Marco De Vincenzo, che si è mosso da una scelta accurata di tessuti, dall'idea dell'archivio per giungere a un'evoluzione infinita della forma, della texture e dell'uso del colore. Il suo talento è evidente e lo si apprezza nell'equilibrio tra i due versanti, le due facce dello stile: c'è il solare e il lunare, il geometrico e l'organico, in una scena marina di motivi con palme e uccelli. Ai piedi sneaker o pantofole super flat. Mila Schön, invece, vede l'universo femminile nella sua unicità e autenticità, con quel tocco di stravaganza che non guasta. Il direttore creativo, Alessandra De Benedetti, si è lanciata nell'intento di mescolare riferimenti eterogenei attraverso il trench-icona, a dominare la scena, e poi abiti da lavoro e tailleur maschili.

Maria Elena Capitanio