Travaglio a Il Tempo: «Caro Silvio, auguri ma ora lasciaci in pace»

Abbiamo provato a raccogliere, per gli 80 anni di Silvio Berlusconi, dei messaggi di auguri da parte di alcuni dei suoi “avversari storici”, quelli con cui non se l’è mandata a dire, negli anni delle trincee più calde. Ci siamo riusciti in due soli casi, a cui va reso merito. Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, ci scrive: «Gli auguro altri ottant’anni di vita (spero privata) perché possa rifondere agli italiani tutti i danni fatti nei primi ottanta». E poi Francesco Rutelli, che lo sfidò per Palazzo Chigi nel 2001: «Auguri a un avversario mai considerato come un nemico. Bravo a creare il pluralismo tv. Bravo col Milan. Molto meno al governo. Un commento meditato lo facciamo nel 2043 (50esimo della discesa in campo pro- Fini e anti-Rutelli)». Uno va di rasoio, l’altro di fioretto, ma comunque riconoscono il traguardo anagrafico e, nella critica legittima, il ruolo nello scenario italiano. Avremmo voluto registrare altri messaggi così, invece, purtroppo, l’invito è stato cortesemente declinato o è caduto nel vuoto. Da Di Pietro a Rosy Bindi, da Bersani ad Occhetto (che però ci ha assicurato glieli manderà in privato). Chiaro, ognuno sceglie per se stesso. Tuttavia non si può fare un punto sulla storia istituzionale e biografica di Berlusconi senza richiamare il solco che ha tracciato nel costume prima, e nel confronto politico poi. L’essenza sta nella copertina dell’Espresso di questa settimana, quel «carissimo nemico» con il volto di Berlusconi vagamente alla Andy Warhol che costituisce due sintesi importanti. La prima è il personaggio poliedrico, multicolore, sfumato e imprevedibile. La seconda è in quell’inimicizia croce e virtù della narrazione politica degli ultimi vent’anni. Grazie al «carissimo nemico» la sinistra ha avuto ragione di esistere saltando la mutazione nella socialdemocrazia post Muro di Berlino. Trincerandosi dietro il «carissimo amico», il centrodestra ha trovato un anestetico alle ferite in un percorso di costruzione mai completato. Libertà contro comunisti, legalità contro furberia, l’Italia ha amplificato la sua vocazione a dividersi. Da questo, Berlusconi, al netto del tormento giudiziario subito, ha tratto grande vantaggio. Narrano che un ghost writer suggerì a Richard Nixon: «Se spacchiamo il Paese a metà, possiamo prenderci la metà più grossa”. Berlusconi l’ha presa e poi perduta tre volte sul piano elettorale. Ma l’ha tenuta, per vent’anni, sul piano culturale. Perché la veemenza del contrario è stata, in realtà, una grande spinta di popolarità. Partendo da quel «ragazzo coccodè» con cui Eugenio Scalfari ne battezzò, nel gennaio 1994, la discesa in campo, e passando per quella pseudo leninista avversione verso «la roba» della sinistra post comunista, che faceva auspicare a D’Alema, negli anni ’90, di vedere Berlusconi ridotto a mendicare. Un ventennio di character assassination continua, di Palazzo e non solo. Di libri (il grande pubblico conobbe Travaglio con il suo vendutissimo L’Odore dei soldi, alla vigilia delle elezioni del 2001); di Tv, con Luttazzi, Sabina Guzzanti, o gli anchor men. Memorabili sono le sortite di Berlusconi che telefonava in diretta da Santoro o da Gad Lerner per protestare contro ciò che non gli andava bene. E, ancora, di celluloide e di piazza. I girotondi, il popolo viola, ai tempi del quinquennio 2001-2006 furono artefici di un’indignazione pre-grillina, molto in cachemire, fondata sull’ «onestà» e la certezza della pena (nel senso di desiderio che nei processi Berlusconi fosse certamente condannato). Tra questi, intellettuali, docenti, artisti engagé come Roberto Benigni che poi decantò «l’odio platonico» verso B. Oppure Nanni Moretti, che girò un film, il Caimano, incentrato sulla figura di Silvio Berlusconi cui dava volto Elio De Capitani. Un film dalle scene surreali, tipo nel finale, quando è lo stesso Nanni Moretti a impersonare Berlusconi, immedesimazione nel nemico, mentre assiste, da imputato, alla propria condanna in un processo. Il film termina in uno slancio profetico, con i fan del Cavaliere a scagliare molotov contro il tribunale, scintilla di guerra civile. Il pericolo di un massimalismo berlusconiano di sapore dittatoriale rimase solo nei fantasmi sollevati dai suoi nemici. Ma anzi, la sua parabola politica discese in un Decamerone di gonnelle e intercettazioni, allegrotte frequentazioni e ostili manovre europee. E dunque, in questi giorni, l’Espresso e Repubblica festeggiano le famose “10 domande” che gli rivolsero, in modo martellante, ai tempi bui delle “cene eleganti”. Perché la «liberazione» iniziò da lì. E oggi, Berlusconi ottuagenario parla da «patriarca», ma non dell’Italia, solo della sua famiglia come qualsiasi nonno. La complessità del personaggio rimane da leggere. E rimangono quei silenzi, quegli auguri negati. Segno che la guerra non è ancora finita.

Pietro De Leo