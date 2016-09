«Feste, gioie e dolori Io, Fede, vi racconto l’uomo di Arcore»

Altri articoli che parlano di...

Era il «rifugio» di Berlusconi. Un angolo che solo i privilegiati hanno potuto visitare. Da quella stanza risponde al comunista Achille Occhetto che si diceva certo di andare a governare l’Italia. La «discesa in campo» fra entusiasmo e polemiche.

«L’Italia - dirà Berlusconi - è il Paese che amo... Qui ho le mie radici... Le mie speranze». Lo avevo seguito tutto il giorno. Poi di corsa al Tg4 per la diretta televisiva che avrebbe cambiato la storia politica, non solo di casa nostra.

Era il 22 Gennaio 1994. Accanto a lui un esercito di collaboratori e amici. Non di colonnelli. Non di triumviri. Il giorno dopo l’Italia si è unita e disunita con manifesti, oppositori, applausi e fischi. La sinistra colta di sorpresa. Non aveva ben valutato quello che risulterà essere «il genio» della svolta politica.

La notte, concluse le edizioni del Tg4, mi univo al tavolo ovale dove lui dirigeva le «operazioni». Decide, ma si consiglia. Con l’amico fraterno Fedele Confalonieri, maestro di buon senso: «occorre prudenza - diceva- non mettiamo il carro davanti ai buoi». Da brianzolo doc frenava i facili entusiasmi. Marcello Dell’Utri aveva realizzato con gli uomini di «Publitalia» un «serpentone» di collegamenti, da Nord a Sud. Obbiettivo per tutti non era la caccia alle poltrone. Ma era vincere.

Berlusconi mangiava pochissimo, dormiva due, tre ore al massimo. La guerra del Golfo alimenta preoccupazioni e discordie a livello internazionale. Amico rispettato di Bush, interlocutore prescelto di Putin, ascoltato anche da Gheddafi. Quando ha firmato la stretta di mano che poneva fine alla «guerra fredda» fra Bush e Putin non si esalta. Prosegue il lavoro, perché quella stretta di mano non sia mortificata. «Sono davvero contento, - dice- ma ora bisogna pensare al Paese, perché esca dalle sabbie mobili».

Ci sono i momenti anche della delusione. Della tristezza. Momenti in cui si sente, da qualcuno, tradito. Come quando il suo nome finisce fra gli indagati nell’inchiesta su Tangentopoli. Mi avverte, mentre sta salendo in aereo per trasferirsi da Napoli a Milano: «Domani in prima pagina sul "Corriere della sera" ci sarà la notizia... E io l’avviso di garanzia non l’ho ancora ricevuto...». Il Tg4 trasmetterà tutto in diretta. Il suo arrivo in Procura a Milano, dove sarà ascoltato dal pool di «Mani pulite». Dove davanti al tribunale c’è una folla di curiosi, giornalisti, telecamere.

I momenti del rammarico. E quelli del grande affetto. Come in piazza Duomo a Milano, dove sono un milione ad applaudirlo. Lui con l’appello a unirsi con Forza Italia. Poche ore dopo ricoverato in ospedale per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.

Il rammarico, il doloroso stupore, quando in quella stessa piazza un folle - ora libero di circolare - lo ha gravemente ferito al volto lanciandogli una statuetta come marmo che riproduceva il Duomo. Il suo breve commento: «Che bisogno c’è di manifestare così il dissenso... Poteva uccidermi!».

Ad ogni ora, ormai, del giorno o della notte il tavolo ovale di Arcore era sommerso di agenzie. A smistarle c’era l’infaticabile Marinella. Il «filtro» da Roma Paolo Bonaiuti e Maria Rosaria Rossi.

Le immagini corrono, ma i ricordi non si disperdono. Bossi in canottiera ad Arcore. Due amici a braccetto. Quasi tutti i lunedì cena con gli esponenti della Lega: da Tremonti a Calderoli. Alle lunghe ore della politica si sostituiva la pausa di serenità. Fino a tarda notte Berlusconi seguiva la tv. I fatti del mondo, ma anche qualcosa che lo faceva sorridere. Come «Sapore di mare», film che lo riportava agli anni «ruggenti» di Forte dei Marmi. Dove lui era ragazzo.

Berlusconi è astemio. Un digestivo, ma appena un «sorso». E la musica. Quella dei suoi successi, quando suonava in una discoteca della rive gauche. Cantava «Pigalle»... «Café du Palais»... «Dans mon ile». Ma più ancora quelle scritte e interpretate da lui. Alcune in dialetto napoletano. Napoli che ama, dove vorrebbe - ha confessato - tornare senza scorte e cortei. Così. Semplicemente.

Un Berlusconi diverso non è quello della politica, dei confronti con i colonnelli affannati. Quello, invece, di quando ha perso la sua mamma. Era il giorno della crisi del Governo Prodi. Lui, obbligato a Roma. Lei che se ne andava per sempre.

Recentemente Berlusconi è stato operato al cuore. C’è chi si è chiesto quale possa essere stato il suo pensiero prima di addormentarsi. Forse un pensiero, ma anche un’immagine. Della sua mamma che lo accarezzava chiamandolo «Silvietto». Come faceva spesso. Auguri Silvio.

Emilio Fede