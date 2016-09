Viaggio a Palazzo Brancaccio diventato hotel a 5 stelle nel film «Poveri ma Ricchi» De Sica-Brignano Set tutto da ridere

Altri articoli che parlano di...

Una famiglia squattrinata di un paesino del basso Lazio, dopo aver vinto 100 milioni di euro, si rifugia in un albergo a cinque stelle di Milano per non essere perseguitata da amici e conoscenti in cerca di soldi, prima di prendere una casa nel quartiere dei grattacieli. A Palazzo Brancaccio, sul colle Oppio a Roma, è stata ricreata la suite imperiale del lussuosissimo hotel di «Poveri ma ricchi», la nuova commedia di Fausto Brizzi con l’inedita coppia Christian De Sica-Enrico Brignano che vedremo a Natale nei cinema. Noi de Il Tempo siamo andati a visitare proprio il set capitolino del film che si preannuncia tutto da ridere, non solo per il look inconsueto di De Sica (parrucca e barba bionde), ma soprattutto per le stravaganze dei ricchi pensati da Brizzi insieme all’altro sceneggiatore Marco Martani. I protagonisti di questa nuova commedia «affittano» i veri Al Bano e Gabriel Garko, il primo per chiedergli canzoni a richiesta (anche di Renato Zero) come se fosse un jukebox, il secondo come compagno di tv della nonna interpretata da Anna Mazzamauro, fissata con le fiction. Ma De Sica e famiglia di stranezze ne hanno anche altre: si mettono in casa un bancomat e allestiscono in salotto una cabina fotografica per la figlia (Federica Lucaferri) selfie-addicted.

Brizzi è partito dal film «Les Tuche - successo in Francia arrivato già al terzo capitolo - per raccontare una commedia corale che ha ìmantenuto il tono e lo spirito della pellicola d’oltralpe, adattandola alla comicità italiana. In quest’epoca di crisi, tutti vorrebbero svoltare e diventare ricchi all’improvviso» spiega il regista tra un ciak e l’altro sul set dove si respira un’atmosfera scanzonata.

Su De Sica è ricaduta la scelta del capofamiglia Danilo Tucci di Torresecca che fa il mozzarellaro. «Brizzi mi ha persino mandato in un caseificio a imparare a fare le trecce» svela divertito l’attore che darà prova nel film anche delle sue doti canore in onore di Al Bano. De Sica appena ha visto il look del protagonista della versione francese ha voluto essere uguale a lui:«Ora così brizzolato somiglio troppo a mio padre Vittorio. Le trasformazioni mi piacciono, la parrucca mi dona e poi la barba toglie la pappagorgia». Brignano interpreta, invece, il cognato di De Sica:«Un nullafacente botanico che tenta di scoprire un nuovo innesto di frutta, dalla prugnocca al mandocachi, senza grande successo» racconta il comico.

Quando arrivano a Milano, i Tucci scoprono che i ricchi non sono come se li immaginavano. Non ostentano, ma fanno beneficenza. Vanno in giro in bicicletta, sono vegetariani e non friggono. «Danilo e la moglie (interpretata da Lucia Ocone, ndr) - spiega ancora Brizzi - tentano di integrarsi con i radical chic, comprando quadri che non hanno senso e concedendosi lussi assurdi. Ma la ricchezza via via porterà a disgregare la famiglia». Tra questi personaggi sgangherati, l’unico normale sembra essere il piccolo di casa interpretato dal giovanissimo Giulio Bartolomei al quale è stato affidato il compito di raccontare, con voce fuori campo, la storia della sua famiglia. «Solo lui capisce cosa stia accadendo in realtà, è l’anima sana del gruppo» aggiunge il regista romano.

Le riprese di «Poveri ma ricchi» termineranno fra tre settimane tra Roma e Milano. Intanto Brizzi è già al lavoro con il montaggio per portare al cinema il 15 dicembre il film prodotto da Wildside e Warner Bros. Entertainment Italia e distribuito da Warner Bros. Pictures. Per il regista il film ìsarà molto divertente e non avrà nulla a che vedere con i cinepanettoni. Infatti non si chiama «Natale a», non contiene volgarità ed è rivolto alle famiglie. Sarà più una commedia all’italiana come si facevano una volta, alla «Miseria e nobiltà» per intenderci. La povertà o la cafoneria simpatica e famigliare non veniva messa in scena da un sacco di tempo. Forse l’ultimo a farlo è stato Alberto Sordi». Nella commedia debutterà anche la star di Disney Lodovica Comello con il ruolo della fidanzata di Brignano e alla quale, scherzano sul set, «verrà affidata la comunicazione social del film visto il suo milione e più di follower». Per la prima volta reciterà con la sua faccia il comico Ubaldo Pantani nei panni del maggiordomo dell’hotel milanese.

Giulia Bianconi