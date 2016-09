La donna d’autunno romantica o rock

Altri articoli che parlano di...

Romantica o rock, la donna d’autunno è sofisticata, elegante, dai profili architettonicamente scolpiti. Alla ricerca del nuovo e della perfezione, ai primi freddi la bellezza è senza cliché, in equilibrio su giochi di ombre e luci. La collezione Skyline di Dior si ispira alla vertiginosa struttura della Tour Eiffel che domina la città, attirando su di sé tutti gli sguardi. «La nostra è una donna che vuole esplorare tutte le possibilità - spiega Peter Philips, direttore della Creazione e dell'Immagine del Make-up Dior - che ama giocare con le illusioni. Una personalità audace, femminile, contemporanea. Indispensabile il contouring, si inizia applicando il fondotinta, poi si scolpisce il viso aiutandosi con l'estremità più scura dello stick Diorblush Light & Contour, ombreggiando i lati della fronte, la linea della mascella e il mento. Poi, il blending: si tratta di sfumare e fondere questa tonalità scura con il fondotinta. Infine, l'highlighting o strobing: questa volta si applica l'altra tonalità, più chiara e madreperlata dello stick Diorblush a livello dello zigomo, lungo il profilo del naso, sulla parte centrale della fronte e la si stende con un pennello o una spugnetta».

Rimaniamo in Francia con Look Make-up Autunno 2016 di Lancôme & Sonia Rykiel, prodotti make-up iconici ma anche novità le cui texture e design promettono di sorprendere con semplicità di utilizzo. Per l’occasione Lancôme reinventa la sua iconica palette occhi, Lisa Eldridge crea due armonie ispirate allo stile Parigino di Saint Germain-des-Près: trendy, chic, irriverente ma estremamente facile da indossare. Tonalità delicate e luminose di rosa e prugna incarnano alla meraviglia lo «Spirito Parigino» mentre sfumature blu notte, grigie e kaki rappresentano la Rive Gauche tipica di «Saint-Germain». Labbra e occhi in primo piano per Chanel, che, con Le Rouge, porta su viso, occhi e labbra i colori caldi dell'autunno, colori intensi anche per la nuova collezione make-up Pupa Velvet Garden, in edizione limitata. Neve Cosmetis affronta l'autunno-inverno con la collezione Mutations, giocata su fumature pastello che virano al grigio o su fluorescenze opache.

I colori caldi nei toni del marrone e del rosa, unghie decise in blu e amaranto, occhi delineati da eyeliner e matita per Neon Noir, la nuova collezione autunno-inverno firmata Kiko. Sopracciglia scolpite e occhi in primo piano, definiti da colori che spaziano dal beige al rosa, dal mauve al verde bosco, passepartout per Make-Up Forever, che interpreta la stagione alle porte con la nuova collezione Deep Contrast. Sguardo sofisticato e labbra di fuoco, l'autunno-inverno di Givenchy si chiama Superstellar. Le nuance rosa regalano una femminilità e una freschezza inattesa per i mesi freddi nella nuova Color Collection di Gucci, il Sensuous Deep-Matte Lipstick nella tonalità Adrenaline disegna accattivanti labbra rosa fucsia, lo sguardo diventa morbido e lieve grazie ai toni del grigio e del marrone. Romantica, infine, la collezione Parliami d’Amore di Collistar che racchiude due must have: il formato roll-on del profumo dell’amore e l’iconica palette fard-ombretti con pennellate e tocchi di rosa, castano, ciclamino, porpora e rubino, disegnano un mondo incantato.

Fabiana Pellegrino