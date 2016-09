Leotta dopo Tiziana Torna la gogna web

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Niente da fare, ormai siamo una società alla rincorsa perenne di qualsiasi pertugio pornografico, di una posa discinta che possa rendere, se non proprio agguantabili, almeno avvicinabili i sogni erotici televisivi. Così ieri mattina il web è impazzito per la diffusione di foto intime di Diletta Leotta, la giovane giornalista e conduttrice dello spazio di Sky Sport che si occupa della Serie B. Un volto (e non solo quello) divenuto popolarissimo, vantando numeri importanti sui social: oltre 630 mila fan nella pagina di facebook e quasi 65 mila follower su twitter. Appena due giorni fa, intervenendo su M2o nel programma radiofonico di Alberto Dandolo, Leotta identificava nella sua spontaneità la ragione di questo successo. Ieri, però, di questo ha...





Pietro De Leo