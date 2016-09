Ecco le prove di una leggenda

Altri articoli che parlano di...

Oggi regalo a «Il Tempo» una leggenda: l'archivio riservato della Dc che ho aperto alla curiosità del direttore è una vera e propria leggenda che mi ha causato più paure che soddisfazioni. Intanto, come me lo trovo? Quando dico che sono l'ultimo democristiano, non invento nulla: nella notte del '94 in cui sparì la Dc, i Tg segnalarono che nei 468 collegi uninominali solo quattro democristiani erano stati eletti. Il primo ero io. Di lì a poco inizió la collezione di scissioni che porterà al paradosso della Dc finita in mille pezzi e dei democristiani più numerosi di prima nelle istituzioni. Alla fine delle scissioni tutto era stato diviso: nome e simbolo al professor Buttiglione e a me, patrimonio e annessi debiti al Partito Popolare. Dell’archivio non importava niente a nessuno, e lo lasciammo per anni a piazza del Gesù, a palazzo Cenci Bolognetti, in un lungo cunicolo che per la leggenda serviva a Beatrice Cenci per far accedere l’amante nella stanza in cui era stata segregata con l'accusa di aver ucciso il padre. Quando abbandonammo i fasti di palazzo Cenci, ecco il dilemma: dove mandiamo le carte? Ad Avellino, fu la soluzione. E perché mai? Semplice: a prezzi equi fittai una grossa casa in cui le carte potevano invecchiare indisturbate, e nell’occasione facemmo anche l’opera buona di destinare due stanze a una ottuagenaria che ne divenne la custode. Forse anche grazie all’ospitalità democristiana, la signora ha superato la novantina. Alla sua morte...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Gianfranco Rotondi