Tutte le meraviglie e i piaceri della terza età

E chi l’ha detto che i vecchietti-altrimenti detti «anziani» da chi li guarda con affettuosa pietà e «diversamente giovani» da chi vuol perfidamente sfotterli-debbono passare il tempo a mugugnare in panchina o al bar, senza però che nessuno si sogni di chiamarli in campo? Di sicuro lo sbarazzino ottantenne Giampaolo Pansa non è di questo avviso. E infatti nel suo ultimo libro («Vecchi, folli e ribelli. Il piacere della vita nella terza età», Rizzoli, pp.308, euro 20) inanella capitoli, gustosamente frizzanti che hanno a protagonisti vecchi che non si arrendono e che non vogliono essere né tollerati né compatiti ma, caso mai, invidiati. Perché non si accontentano di sopravvivere ma vogliono vivere. Il che significa non andare mai in pensione, almeno con lo spirito. Ma come si fa? E poi, quando la pensione è bassa, e magari ci sono figli e nipoti che te la succhiellano, come fai a goderti ancora la vita? A inventarti le giornate, a esser curioso di novità, a divertirti? E, perché no?, a innamorarti, alla faccia di chi ti vorrebbe prigioniero di una badante vecchia come te?

Bè, rispetto alle torme di vecchietti incupiti e inaciditi tra lagne, malanni, borbottii, borborigmi e penuria di quattrini, quelli di Pansa sono, non tanto «privilegiati», ma «speciali». Non solo e non tanto perché di condizione agiata o perché Dio ha fatto loro dono di belle qualità morali e/o intellettuali, ma perché non si arrendono. L’età pesa? D’accordo, ma loro trovano il modo di renderla «leggera». Abbiamo accennato all’innamoramento, dunque al cuore che continua a battere: e mettiamoci l’amore, i sentimenti, tutta la poesia che si vuole. Ma Pansa nelle sue storie ci infila anche il sesso. Quando il desiderio non accenna a morire e il vecchio «folle e ribelle» continua a sentir nell’aria il «profumo di donna» e non si accontenta di annusare, ecco che bisogna dar la stura ai «bollenti spiriti». E qui di vecchietti pimpanti ce n’è un numero consistente. Così come di signore, mature ma non avvizzite, anzi ancora bellocce, vogliose di soddisfare i propri e gli altrui desideri. Magari, all’occorrenza guadagnandoci, come capita quando la guerra infuria e il pan ti manca. Pansa non squaderna sermoncini moralistici: racconta, attingendo a una ricca messe di memorie. E tanta umana simpatia per i vecchi che non invecchiano, meno che mai quando muoiono tra le braccia di una bella ragazza.

Mario Bernardi Guardi