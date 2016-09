Il romanzo sulle ombre del pallone

Altri articoli che parlano di...

Ambientato negli anni Settanta questo «Il gioco delle ombre» targato Biscardi, racconta uno spaccato sportivo anomalo, fatto di intrighi, sospetti: insomma luci e ombre. Una vicenda che ruota attorno alla figura di Luciano Vinci, divenuto celebre e ormai riconosciuto da tutti ad ogni angolo di strada. Un personaggio che però sui è fatto strada affrontando ostacoli duri e prove a volte anche umilianti dovendo accettare la complicità del controverso ambiente del mondo del calcio. Si ritrova allo stesso tempo, come molte volte accade in questi casi, vittima e sovrano allo stesso tempo di un mondo che attraversa con un’ingenuità a tratti disarmante. È la storia, singolare e drammatica, di questo calciatore che vive i momenti di successo e quelli della disperazione in uno sfavillio apparente di luci e nella miseria occulta ma reale di una condizione spirituale e sociale incerta e debilitante.

Biscardi, attento conoscitore del mondo del pallone, porta così in superficie gli aspetti più significativi e suggestivi, quelli sfuggiti alle cronache, attraverso le quale tratteggia un profilo più ampio del protagonista e del contesto nel quale si muove. Un romanzo-verità nel quale si possono cogliere, dietro ritratti e nomi reinventati, i protagonisti del nostro calci: anche attuale. Una metafora realistica che svela intimi legami tra immagini esistite e giochi ombra immaginari: ma poi nemmeno tanto. Insomma, il mondo del nostro calcio con tutti i suoi pro e contro.

Tiziano Carmellini