Renzi il finto liberale

Caro direttore, ora che in vista del referendum il paese è spaccato è lecito chiedersi, dopo due anni e mezzo di governo, che modello di cultura politica ci sia dietro il renzismo. Renzi è per il mercato o per lo Stato (caso Mps)? Per una dolce dittatura (Italicum e riforma del Senato) o per un liberismo ammantato di vetero sinistrese? La sua è smania di potere, come sembrerebbe da alcuni atti fondamentali come la riforma della dirigenza pubblica e la gestione autoritaria della Rai, oppure un vero desiderio di cambiamento?

Luigi Bisignani