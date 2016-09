La mezza stagione entra nell’armadio

Altri articoli che parlano di...

Tornare dalle vacanze resta uno shock. Abbronzatura che se ne va, impegni di lavoro che affollano l'agenda, i primi acquazzoni, grandine e chi più ne ha più ne metta. Riposti in un cassetto gli hot pants in denim tanto di tendenza tra giugno e agosto, si sfogliano riviste di settore per capire come orientarsi con lo shopping settembrino. Cappotto lungo o spolverino? Gonna o pantaloni? Giacca o cardigan? Abito stampato o tinta unita? Trattandosi di quel periodo denominato "mezza stagione", meglio andarci piano con l'ossequio ai trend più urlati, cedendo semmai il passo a un nuovo canone estetico, che sconvolge lo stereotipo di bellezza. La carta stampata nei giorni scorsi ha sottolineato un filone di moda legato a doppio filo al concetto di "brutto". Cosa significa è presto spiegato. Non si parla di abiti e accessori qualitativamente scadenti e neppure di fogge dal sapore grottesco, ma anzi, di un modus di vestirsi meno scontato delle scorse stagioni, meno ovvio, meno femminile tout court e più personale. La moda per il gentil sesso non è mai stata così ricca a livello semantico e questo corrisponde a un panorama eterogeno di offerte. Siate sofisticate se il vostro carattere vi suggerisce di darvi un tono altezzoso, siate hippie se avete bisogno di allegria e spensieratezza come reazione ai fatti di cronaca internazionale.

Puntate sul bianco se fino a ieri la divisa era il total black, ma osate il rosso quando l'appuntamento è di quelli galanti al limite del romanticismo. Facendo qualche nome, Winonah ha costruito la collezione autunno-inverno sulle forme anni Cinquanta, modellando la parte posteriore di certi abiti con un effetto burroso. L'ispirazione esatta è il colibrì, che secondo il direttore creativo del marchio - la designer olandese de Long - il ready-to-wear può e deve strizzare l'occhio alla couture, con un gusto sartoriale che fa riscoprire il piacere di portare un cocktail dress in una serata di metà settembre. Il risultato è un tessuto che si fa scultura: crinoline all'interno dei fianchi, corolle in doppia douchesse di seta, e jersey armaturato per seguire con furbizia le linee del corpo. Sono piccole magie della moda, che però risolvono problemi di autostima e appagano il senso estetico degli occhi femminili.

Se non è il caso di puntare sull'eleganza di alto profilo, ecco le soluzioni di lusso per il giorno. Etro ha mandato in passerella abiti leggerissimi con stampe a fiori: sfarfallanti, vagamente boho e ideali con borse dalla tracolla lunghissima e al collo sottili catene sovrapposte. Rimanendo sui toni naturali che muovono dal cipria, Céline mescola lucido e opaco nel completo pantalone dalle ampiezze generose. Le signore saranno contente di sentirsi accarezzate dal twin-set con il cardigan da lasciare aperto e non dovranno neppure rinunciare alla borsa voluminosa perché il binomio è perfetto. Per le più giovani, interessante la gonna firmata Loewe, che strizza l'occhio al mood militare con un tratto pulito. E il cappotto? Biagiotti lo vuole candido e punteggiato da fiori giganti.

Maria Elena Capitanio