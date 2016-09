Quando tornai al Colle

Altri articoli che parlano di...

L’ho più volte definito «il nostro Presidente», Carlo Azeglio Ciampi, figura davvero aggregante di tutta la Nazione, vero uomo delle istituzioni, persona di straordinaria levatura che seppe, con estrema autorevolezza, da prima guidare la prestigiosa istituzione della Banca d'Italia e quindi l'Italia intera, come Presidente del Consiglio e Capo dello Stato.Ieri, quando ho appreso della sua scomparsa, mi è tornato alla mente l'incontro che con Lui ebbi, conoscendolo per la prima volta personalmente, il 16 maggio 2003 quando, con mia moglie Marina e mio figlio Emanuele Filiberto, mi recai al Quirinale in visita al Capo dello Stato, poco dopo il mio rientro in Italia al termine del doloroso esilio durato 56 anni. Fu un incontro che ricordo con particolare emozione, anche per l'opportunità di tornare, dopo oltre mezzo secolo, in quei luoghi che avevo abitato da bambino con i miei genitori, il Re Umberto II e la Regina Maria Josè, fino all'età di nove anni. (...)

Vittorio Emanuele