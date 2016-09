Cercansi necrologi onesti

Altri articoli che parlano di...

Come sempre accade, e non solo davanti a un morto, Carlo Azeglio Ciampi è stato sepolto sotto un diluvio di elogi. Tutti lo hanno esaltato, meno Salvini che in modo un po' rozzo e irrispettoso della sua morte, lo ha bollato come un traditore. Non mi è parso di sentire nessun necrologio onesto in cui venivano evidenziati i suoi pregi e le sue colpe. Perché un conto è rendere omaggio alla salma e onore alla memoria, un altro è farne la storia. Credo che ci sia un’enorme differenza tra il ruolo che Ciampi ha coperto nel passaggio dalla prima alla seconda repubblica e ancor più nel passaggio dalla sovranità nazionale all’unione Europea. E il ruolo che ha avuto invece quando è stato Capo dello Stato. Nel primo caso Ciampi è stato coprotagonista nel passaggio dalla sovranità politica alla sovranità economica italiana, un paese in balia delle oligarchie finanziarie, che svendeva la sua sovranità e i tesori di casa, come accadde nel famoso incontro segreto sullo Yatch Britannia. (...)

Marcello Veneziani