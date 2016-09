Se la filosofia si adegua alla modernità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Abruzzo



Come si adegua alla modernità il pensiero filosofico? Le più recenti acquisizioni scientifiche - l’identificazione e la decifrazione del codice genetico, la comprensione di alcuni importanti meccanismi del nostro cervello, la creazione di una «realtà virtuale» che ha stravolto non solo la dimensione comunicativa ma anche quella della vita quotidiana - non sono prive di effetto sulla filosofia. Ed è proprio sul genere di risposte che dà oggi la scienza del pensione che si interroga il professore Giuliano Minichiello, ordinario di Pedagogia generale e di Filosofia dell’educazione dell’Università di Salerno. Nel suo «Pensare il conoscere. Il martin pescatore e il problema della mente» (Pensa editore, 200 pagine, 18 euro), Minichiello si pone l’obiettivo di recare un contributo al chiarimento di ciò che è in questione nel rapporto tra teoria fisica del mondo e teoria neurofisiologica della mente, verificando la pretesa di giungere a definire quale, tra le due, debba o possa costituire un fondamento assoluto del sapere. L’obiettivo finale è rispondere alla domanda suprema: «L’atomo spiega il neurone o il neurone spiega l’atomo». Una sfida affascinante, quella di Minichiello, che investe le categorie più profonde del sapere, e cerca di rilanciare il dibattito anche sulla cosiddetta - e per molti presunta - morte della filosofia.

Lui. Fra.