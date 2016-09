Regine delle nevi con un tocco glam

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Abruzzo



Passate le festività, si apre il periodo migliore per le brevi (o lunghe) fughe sulla neve, tra sci di fondo, running, trekking con le ciaspole e momenti indimenticabili a contatto con la natura imbiancata. Anche se lo sport più praticato rimane lo sci da discesa, il 2015 vede farsi largo le pratiche vintage, come il telemark, attività sportiva nata in Norvegia verso la metà dell'Ottocento. Si tratta di un modo di sciare «a tallone libero», in cui gli attacchi bloccano solo la punta degli scarponi e così le curve si fanno con il tipico movimento inginocchiato. Ma non è l'unica tendenza di stagione, perché sono in molti a darsi alle corse sulla neve fresca, anche in versione soft, per godere il panorama e scattare qualche foto al tramonto. La moda, come sempre, viene in soccorso, con mise impeccabili da capo a piedi, dedicate agli amanti delle tenute tecniche come alle fashioniste incallite. Per i primi, Ferrino propone attrezzature riservate alle esigenze dell'alta quota, con un perfetto equipaggiamento che non lascia nulla al caso. Kappa, invece, è il brand per gli sciatori: anche i campioni della nazionale Matteo e Francesca Marsaglia vestono la griffe, sponsor della FISI. Andando avanti, ecco la collezione Helly Hansen, ispirata dalla dea della montagna della mitologia scandinava, che irradia bellezza, calore ed eleganza. La linea, pur essendo pensata per una donna attenta alle tendenze, è comunque altamente performante e permette di sciare in libertà. Leggera e bella da vedere, nasconde le più avanzate tecnologie, inclusa la PrimaLoft® insulation e la H2Flow™ che permette la regolazione della temperatura in modo meccanico. Più caldo, più fresco, più leggero: il sistema di regolazione della temperature avanguardistico dona calore mentre i canali di ventilazione fanno uscire velocemente l'eccesso di calore dalla giacca man mano che il livello di attività diventa più intenso. C'è chi va in montagna per cercare l'avventura, tra paraski, snowkite (kite-surf invernale), snowcrossboard, airboard e kart sul ghiaccio, e chi per sfoggiare look mozzafiato a passaggio per i negozi del centro. In questo caso, meglio indossare piumini glamour in colori accesi, pellicce super lusso e capispalla iconici. Il duvet firmato 22 maggio by Maria Grazia Severi è trapuntato e dalle sue maniche corte si può lasciar uscire il pullover preferito. La vita è valorizzata da una cintura, per sottolineare la silhouette anche con un clima pungente. Il collo si pelliccia simboleggia una femminilità sicura e forte. Il marchio completa la collezione con piccoli bomber di diversi modelli e lunghezze, con una palette che spazia dal basico all'eccentrico. L'amante della massima qualità si lascerà stregare da Fendi, che fa del cappuccio un omaggio ai volumi titanici, senza rinunciare alla preziosità dei velli più pregiati, di cui è da sempre regina indiscussa. E per rendere le toilette uniche? Via libera a cappelli, guanti, manicotti, paraorecchie e borse.

Maria Elena Capitanio