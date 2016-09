La pelle invecchia se non è protetta

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Abruzzo



Il freddo è finalmente arrivato. Il diktat, ora, è proteggere la pelle dal clima rigido, dandole più idratazione e nutrimento. Pericolosi anche gli sbalzi termici che causano un grande afflusso di sangue che affiora sulla pelle e dilata bruscamente i vasi capillari. Risultato: un elevato rischio di couperose su guance e lati del viso, pericoloso perché la pelle è più fragile e invecchia precocemente. Come proteggersi allora? Innanzitutto nutrendosi con Benefiance - Intensive Nourishing And Recovery Cream di Shiseido, crema super nutriente, la Crème Protectrice Plein Air di Maria Galland, ricco trattamento idratante, la Crème Hydratation Optimale Jour et Nuit di Ioma per una pelle radiosa, il siero Advanced night repair synchronized recovery complex ii di Estée Lauder per la dermo-riparazione notturna e la crema Re-nutriv replenishing comfort. Se si sceglie il naturale al cento per cento: Botanical Kinetics Intense Hydrating Soft Creme e Creme Visage Ultra-Reconfortante di Aveda. C’è anche Nutriremedy, la crema comfort 24h di Bakel, ideale per contrastare efficacemente la secchezza cutanea e donare comfort immediato. La sinergia di acidi grassi essenziali e burri vegetali ripristina l’elasticità mentre tripeptidi, fitosteroli, maltodestrine e mannitolo svolgono un’intensa azione antiage. Contro i rossori c’è la linea Intral di Darphin con il siero ad alto potenziale, il balsamo protettivo ricco ed estremamente emolliente e la crema protettiva. Altamente riparatrice anche Rich Concentrated Cream di Transvital. Per le mani perfette Eight Hour Cream Intensive Moisturizing Hand Treatment di Arden e Benefiance - Protective Hand Revitalizer di Shiseido, mentre sulle labbra un velo di Lip Balm Dailycare di Bakel al lampone o Eight Hour Cream Lip Protectant Stick.

Fabiana Pellegrino