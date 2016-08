Usanza contadina

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



Non solo acqua. In Alto Adige, sull’Alpe di Siusi, secondo un’antica tradizione, igiene, estetica e benessere sono sinonimo di fieno. Un tempo erano i contadini a coricarsi nel fienile dopo una giornata di raccolto in montagna e furono proprio loro ad accorgersi che non vi era nulla di meglio di un giaciglio nel fieno per far svanire in un soffio le fatiche di una giornata. Soprattutto per ridare slancio alle gambe affaticate. Ancora oggi, l’erba dell’alpeggio contenente moltissime qualità di erbe officinali viene falciata o la mattina o la sera per non perdere gli oli essenziali in esse contenuti. Arnica, Timo, Alchimille oppure Potentilla, diverse piante officinali si mescolano così tra l’erba che viene seccata e preparata per essere utilizzata nei benefici bagni di fieno. A contatto con l’acqua gli Schizomiceti, organismi unicellulari vegetali, danno inizio ad un processo di riscaldamento, che fanno sudare agendo così positivamente su tutto l’organismo, diminuendo la ritenzione idrica, migliorando la circolazione sanguigna, rilassando e stimolando i muscoli.

Redazione online