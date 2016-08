Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



Massaggio all’olio di vinaccioli, ricchi di polifenoli dal potere antiossidante per ridare vitalità alla pelle; peeling corpo ai vinaccioli, che esfolia tutto il corpo levigando la buccia d’arancia tipica della cellulite... Sono soltanto alcuni dei trattamenti per viso e corpo che si possono fare con l’uva in alcune Spa e centri termali. L’Adler Thermae a Bagno Vignoni, piccolo borgo del Parco della Val d'Orcia, ai confini tra Toscana e Lazio, nella rinomata zona del vino di Montalcino e Montepulciano, propone tutta una linea di prodotti beauty a base di uva per poter ritrovare benessere e vitalità.Sul Lago di Garda, l'Hotel Caesius Thermae Spa a Bardolino offre la possibilità di effettuare trattamenti con effetti rivitalizzanti, tonificanti ed energizzanti a base di uva del Bardolino. Peeling, maschere e creme, sono ricavate esclusivamente da uve e graspe dei vigneti della zona del Garda. Splash & SPA Tamaro di Rivera Monteceneri, in Svizzera, sfrutta le proprietà dell'uva per offrire trattamenti che aiutino a rigenerare la pelle e il fisico. All’Hotel Terme di Abano «Bacco terapia» per viso e corpo con gelatina e semi di uva rossa; «Fango di Bacco» per il corpo che viene avvolto da un sottile strato di fango appena prelevato dalle vasche di maturazione poi ricoperto dal mosto di vino. Aromi e massaggi inebrianti.

