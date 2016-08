Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Molise



La leggenda narra che il dio Saturno, infuriato con gli uomini, che erano sempre in lotta tra loro, per punizione decise di lanciare sulla terra un fulmine infuocato che, conficcandosi nel terreno, originò una sorgente di acqua termale, che seppe placare gli animi e riportare la pace… Nacquero così le Terme di Saturnia, nel cuore della Maremma toscana, immerse in una natura incontaminata, luogo ideale in cui ritrovare relax e benessere, riconciliando anima e corpo. Natura e acque, benefiche e curative, regalano attimi di puro relax, coccolati dalla calda temperatura di 37,5°C, nelle piscine, con gli idromassaggi, i fanghi e il percorso della salute, lungo il fiumiciattolo «gorello» o sotto le splendide cascate del mulino. Oltre al relax, le Terme di Saturnia offrono massaggi, trattamenti estetici, medicina estetica, servizi specialistici, dietologia, cure termali, cure fisioterapiche, fitness.

Redazione online